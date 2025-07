Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Räuberischer Diebstahl in Wohnung zum Nachteil einer 77-jährigen Frau in Friedrichsfehn.

Oldenburg (ots)

Am Montag, den 07.07.2025, gegen 14:51 Uhr, kommt es in der Dorfstraße in Friedrichsfehn zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil einer 77-jährigen Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses. Die 77-jährige meldet sich fernmündlich auf ein Inserat der Nord-West-Zeitung. In dem Inserat wurde für Bücherankauf geworben. Am heutigen Tag kam es zu einem Treffen in der Wohnung der 77-jährigen mit dem vermeintlichen Käufer. Im Rahmen des Verkaufsgespräches wurde auch über Schmuckankauf verhandelt. Nachdem die 77-jährige dem Käufer ihren hochwertigen Schmuck präsentierte, ergriff dieser den Schmuck, stieß die 77-jährige zu Boden und flüchtete aus der Wohnung. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 3000,- Euro geschätzt. Der Täter wird als männliche Person, südasiatisches Erscheinungsbild, ca. 45 Jahre alt, ca. 160 cm groß von schlanker Statur beschrieben. Bekleidet war er mit einem weißen Pullover und einer dunkelblauen Stoffhose. Er trug eine helle eckige Brille. Vermutlich flüchtete er mit einem weißen Transporter mit dem Kennzeichenfragment OL und einer roten Aufschrift "Schleiferei" auf der Fahrzeugseite. Wem der Täter zur Tatzeit oder nach der Tat aufgefallen ist oder wer Angaben zur Identität des Täters machen kann oder Hinweise auf das Fahrzeug hat, wird gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403/927-115 zu melden. (805999)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell