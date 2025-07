Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden ++

Oldenburg (ots)

Am 11.07.2025, gegen 19:40 Uhr, kam es in Oldenburg im Bereich Staugraben / Am Stadtmuseum zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person sowie hohen Sachschaden. Ein 64-jähriger Oldenburger befuhr mit seinem Pkw den zweispurigen Staugraben in Richtung Pferdemarkt. Er befand sich zunächst auf dem rechten Fahrstreifen. Kurz vor dem Kreuzungsbereich wechselte er auf den linken Fahrstreifen, um die Fahrt in Richtung Pferdemarkt fortzusetzen. Hierbei übersah er den Pkw eines 38-jährigen Oldenburgers. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es seitlich zum Zusammenstoß. Anschließend wurde das Fahrzeug des 64-jährigen Oldenburgers gegen eine Lichtzeichenanlage geschleudert und kam schlussendlich im Kreuzungsbereich zum Stehen. Der 64-jährige Oldenburger erlitt leichte Verletzungen. Der 38-jährige Oldenburger blieb unverletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen sowie der Lichtzeichenanlage entstand erheblicher Sachschaden. Dieser beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 30.000 Euro. Der Verkehr wurde aufgrund der Unfallaufnahme und den dazugehörigen Sperrungen nicht unerheblich beeinträchtigt. Die Lichtzeichenanlage konnte zeitnah wieder in Betrieb genommen werden.

