Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche über das lange Wochenende

Mönchengladbach (ots)

Einsatzkräfte der Polizei nahmen am Samstagmittag einen Einbruch in die Moschee an der Duvenstraße in Mülfort auf. Dort hatten sich Unbekannte - vermutlich am frühen Morgen - Zutritt zum Gebäude verschafft und eine Spendenbox sowie eine Kaffeekasse mit Münzgeld entwendet.

Wenig später meldete ein Verantwortlicher der Kirche an der Altenbroicher Straße einen ähnlichen Vorfall: Auch hier hatten Unbekannte versucht, in das Gemeindehaus einzudringen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelang ihnen das jedoch nicht, lediglich eine Tür wurde leicht beschädigt. Der Vorfall ereignete sich nach Zeugenangaben zwischen Freitagabend um 18 Uhr und Samstag um 11.30 Uhr.

Am Sonntag schließlich bemerkte der Inhaber einer Fahrschule an der Limitenstraße gegen 18.40 Uhr, dass jemand in den Räumlichkeiten gewesen war und Kleingeld sowie ein Smartphone aus einem Schrank entwendet hatte. Nach Angaben eines Nachbarn hatte sich gegen 18.20 Uhr eine verdächtige Person in der Fahrschule aufgehalten. Die Kriminalpolizei stellte Beschädigungen an der Eingangstür zur Fahrschule fest.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise von noch nicht erfassten Zeugen nimmt sie unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

