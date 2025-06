Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Rollerfahrer bei Flucht gestürzt

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen langen Wochenende sind unabhängig voneinander zwei Rollerfahrer vor der Polizei geflüchtet und anschließend gestürzt.

Der erste Vorfall ereignete sich am Samstag, 7. Juni, gegen 1.20 Uhr bei einer Polizeikontrolle auf dem Gerkerather Weg in Rheindahlen. Der 30-jährige Fahrer hielt nicht wie aufgefordert an, sondern flüchtete in Richtung eines Feldweges. Trotz mehrerer Aufforderungen der Polizeibeamten, stehen zu bleiben, fuhr der Mann weiter, bis er über ein still gelegtes Gleisbett stürzte und im Feld landete. Dabei wurde er leicht verletzt. Der Roller war nicht versichert.

Zu der zweiten Flucht kam es in der vergangenen Nacht am 10. Juni gegen 3.45 Uhr am Wickrather Markt. Von dort aus fuhr ein 16-jähriger Rollerfahrer in Richtung Wickrathhahner Straße und beschleunigte, als er den Streifenwagen hinter sich bemerkte. Trotz der Anhaltesignale setzte der Jugendliche seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort, bis er schließlich auf der Straße Am Antoniushügel mit einem geparkten Pkw kollidierte und stürzte. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Er besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Zudem waren die angebrachten Kennzeichen nicht auf den Roller zugelassen und zur Fahndung ausgeschrieben. (StS)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell