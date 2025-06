Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall mit Leichtverletztem in Rheydt: Fahrer alkoholisiert

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 5. Juni, gegen 23.30 Uhr hat sich in Rheydt auf der Kreuzung der beiden Straßen Limitenstraße und Gracht ein Unfall ereignet, bei dem ein 24-jähriger leicht verletzt wurde.

Ein 25-jähriger Autofahrer sowie zwei Insassen (21 und 24 Jahre) waren in einem VW Golf auf der Straße Gracht in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Der 25-Jährige wollte nach links auf die Limitenstraße abbiegen. Dabei verlor er nach ersten Erkenntnissen auf regennasser Straße die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem am Straßenrand parkenden Fahrzeug. Dieses Auto wurde durch den Aufprall auf einen weiteren geparkten Wagen und dieser wiederum auf ein Straßenschild geschoben.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 25-Jährigen verlief positiv. Ein Arzt entnahm ihm auf der Polizeiwache Rheydt eine Blutprobe. Die eingesetzten Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Zeugenhinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km)

