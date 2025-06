POL-MG: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach (ots) - Am Mittwoch, 4. Juni, wurden der Polizei in Mönchengladbach zwei entwendete Pkw gemeldet. Gegen acht Uhr bemerkte ein 27-jähriger Mönchengladbacher den Diebstahl seines weißen Mercedes Sprinters. Diesen hatte er am Vortag gegen 20.30 Uhr an der Mühlenstraße abgestellt. Eine 24-Jährige stellte eine Stunde später fest, dass ihr grauer Fiat 500 nicht mehr vor Ort ist. Sie hatte diesen am ...

