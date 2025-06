POL-MG: Entwendete Pkw im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots) - Bei einem Unfall mit einem E-Scooter ist ein Jugendlicher am Mittwoch, 4. Juni, verletzt worden. Zu dem Vorfall kam es gegen 17.40 Uhr auf der Burgstraße. Nach bisherigem Ermittlungsstand stürzte der 17-Jährige mit einem E-Scooter. Er verletzte sich dabei schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. (StS) Rückfragen von ...

mehr