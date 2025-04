BPOLI-KN: Deutsch-schweizer Polizeiteam nimmt Gesuchten auf Parkplatz fest

Konstanz (ots) - Die Bundespolizei X-Perience macht in diesem Jahr Halt in Konstanz. In der Konstanzer Hafenstraße können Interessierte die Bundespolizei am Samstag hautnah erleben. Am Samstag, 26. April 2025, ist die Bundespolizei X-Perience von 10:00 bis 18:00 Uhr in der Konstanzer Hafenstraße zu Gast. Dabei haben Besucher die Möglichkeit, mit Virtual Reality Einsatzerfahrungen wie das Abseilen aus einem ...

