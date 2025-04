Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei X-Perience zu Gast in Konstanz

Konstanz (ots)

Die Bundespolizei X-Perience macht in diesem Jahr Halt in Konstanz. In der Konstanzer Hafenstraße können Interessierte die Bundespolizei am Samstag hautnah erleben.

Am Samstag, 26. April 2025, ist die Bundespolizei X-Perience von 10:00 bis 18:00 Uhr in der Konstanzer Hafenstraße zu Gast. Dabei haben Besucher die Möglichkeit, mit Virtual Reality Einsatzerfahrungen wie das Abseilen aus einem Hubschrauber oder den Einsatz eines Wasserwerfers hautnah zu erleben. Über den Einstieg in die Bundespolizei sowie Einstellungsvoraussetzungen und verschiedene Karrieremöglichkeiten innerhalb der Behörde informieren die Einstellungsberater vor Ort. Darüber hinaus stehen Beamte für Fragen rund um die Bundespolizei zur Verfügung.

