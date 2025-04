BPOLI-KN: Zeugen gesucht nach sexueller Belästigung im Zug

Bietingen (ots) - Streifen der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben am Grenzübergang Bietingen zwei offene Vollstreckungshaftbefehle festgestellt. Beide Personen konnten ihre Geldstrafe nicht bezahlen und mussten jeweils eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Am Dienstagabend (1. April 2025) kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen deutschen Staatsangehörigen bei der Einreise in das Bundesgebiet ...

