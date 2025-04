Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zwei Festnahmen am Grenzübergang Bietingen

Bietingen (ots)

Streifen der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben am Grenzübergang Bietingen zwei offene Vollstreckungshaftbefehle festgestellt. Beide Personen konnten ihre Geldstrafe nicht bezahlen und mussten jeweils eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Am Dienstagabend (1. April 2025) kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen deutschen Staatsangehörigen bei der Einreise in das Bundesgebiet am Grenzübergang Bietingen / Thayngen (CHE). Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein gegen den 29-jährigen fest, da er der Zahlung eines Strafbefehls des Amtsgerichts Traunstein vom Dezember 2024 wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bisher nicht nachgekommen war. Vor Ort konnte der Mann die offene Geldstrafe nicht bezahlen, daher brachten die Beamten ihn zur Verbüßung einer 60-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

Wenige Stunden später kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen georgischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Bietingen / Thayngen (CHE). Gegen den 22-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin vor. Das Amtsgericht Tiergarten hatte im Januar 2024 einen Strafbefehl wegen Diebstahls gegen den Mann erlassen, die Zahlung ist der bislang schuldig geblieben. Vor Ort konnte er die Geldstrafe nicht bezahlen. Zur Verbüßung einer 28-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

