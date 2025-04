Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle am Grenzübergang Bietingen

Bietingen (ots)

Streifen der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben am Grenzübergang Bietingen zwei offene Vollstreckungshaftbefehle festgestellt. Beide Personen konnten ihre Geldstrafe bezahlen und ihre Reise im Anschluss fortsetzen.

Am Montagnachmittag (31. März 2025) kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen rumänischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Bietingen / Thayngen (CHE). Bei der Kontrolle stellten die Beamten einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ulm gegen den 29-Jährigen fest, da er der Zahlung eines Strafbefehls des Amtsgerichts Ulm vom Dezember 2024 wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes bisher nicht nachgekommen war. Vor Ort bezahlte der Mann seine Geldstrafe in Höhe von 1.800 Euro und durfte daraufhin seine Reise fortsetzen.

Am frühen Abend desselben Tages kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen bosnischen Staatsangehörigen ebenfalls am Grenzübergang Bietingen / Thayngen (CHE). Gegen den 46-Jährigen lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ulm vor. Das Amtsgericht Göppingen hatte im März 2024 einen Strafbefehl in Höhe von 1.200 Euro wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann erlassen, die Zahlung ist er bislang schuldig geblieben. Vor Ort bezahlte der Mann seine Geldstrafe und durfte seine Reise im Anschluss fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell