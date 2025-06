POL-MG: Verkehrsunfall in Rheindahlen: Siebenjähriger leicht verletzt

Mönchengladbach (ots) - Zwischen Mittwoch, 4. Juni, und Donnerstag, 5. Juni, wurde im Stadtteil Holt ein Firmenfahrzeug entwendet. Ein Mitarbeiter der betroffenen Firma hatte den Transporter am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Kahle Heide abgestellt. Es handelt sich um einen dunkelblauen Mercedes Sprinter. Als er am nächsten Morgen gegen 7.30 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, konnte er das Auto nicht mehr auffinden. Die Kriminalpolizei ...

