Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahndungsrücknahme - Vermisster Mann aus Viersen tot aufgefunden

Mönchengladbach/Viersen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit dem 8. Mai 2025 vermissten 56-jährigen Lorenz T. aus Viersen-Nettetal wird hiermit zurückgenommen.

Der Mann war zuvor in einem Krankenhaus in Mönchengladbach in stationärer Behandlung, welches er in unbekannte Richtung verließ. Er wurde am gestrigen Abend, dem 6. Juni 2025, von Fußgängern im Bereich Viersen-Helenabrunn, leblos in einem Gebüsch aufgefunden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Angehörigen wurden über den tragischen Fund informiert.

Wir bitten die Öffentlichkeit, im Rahmen der Fahndung verbreitete Fotos und personenbezogene Daten nicht weiter zu teilen und diese zu löschen und danken für die Mithilfe.

