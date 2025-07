Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Westerstede: Einbruch beim Kinderschutzbund +++ Zwei Fahrzeuge entwendet +++ Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

Am Montagmorgen, den 14.07.2025, wurde der Polizei Westerstede ein Einbruch in die Räumlichkeiten des Kinderschutzbundes des Kreisverbands Ammerland in der Poststraße 20 gemeldet.

Eine Mitarbeiterin entdeckte gegen 08:45 Uhr die eingeschlagene Fensterscheibe am Gebäude sowie das Fehlen der beiden PKW, die eigentlich für eine geplante Jugendfreizeit vorgesehen waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die Täter mit einem am Tatort zurückgelassenen Pflasterstein eine Fensterscheibe an der Rückseite des Gebäudes ein und gelangten so in das Innere. Dort entwendeten sie die Fahrzeugschlüssel und verließen anschließend mit beiden PKW das Gelände.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen Freitagnachmittag, dem 11.07.2025, 16:00 Uhr, und Montagmorgen. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um einen weißen Dacia Jogger sowie einen weißen Renault Trafic jeweils mit Westersteder Kennzeichen. Beide Fahrzeuge tragen an den Seitentüren die deutlich sichtbare Aufschrift "Kinderschutzbund Ammerland".

Am Tatort konnten mögliche DNA-Spuren gesichert werden. Die kriminaltechnische Auswertung dieser Spuren dauert allerdings noch an.

Die Polizei Westerstede ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls bittet um Mithilfe:

- Wer hat im Zeitraum zwischen Freitag, dem 11. Juli 2025, 16:00 Uhr, und Montag, dem 14. Juli 2025, 08:45 Uhr, im Bereich der Poststraße in Westerstede verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

- Wem sind Personen aufgefallen, die sich untypisch lange oder zielgerichtet in der Nähe der Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes aufgehalten haben?

- Wer kann Hinweise zum Verbleib der beiden gestohlenen Fahrzeuge geben oder hat diese - einen weißen Dacia Jogger und einen weißen Renault Trafic, beide mit der Aufschrift "Kinderschutzbund Ammerland" an den Seitentüren - am Wochenende gesehen?

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Westerstede unter der Telefonnummer 04488 / 833-0 entgegen.

(834127)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell