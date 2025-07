Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Falsche Handwerker stehlen Schmuck in Bad Zwischenahn und Unbekannte entwenden Werkzeug in Rastede

Oldenburg (ots)

Falsche Handwerker stehlen Schmuck

Unter dem Vorwand gelockerte Dachziegel überprüfen zu müssen, verschafften sich zwei unbekannte Männer am 10.07.25 Zutritt in ein Wohnhaus im Fritz-Reuter-Weg in Bad Zwischenahn. Während ein Mann die Bewohnerin in ein Gespräch verwickelte, verschaffte sich die zweite Person vermutlich unbemerkt Zugang zu anderen Räumlichkeiten und entwendete Schmuck der Geschädigten. Die Personen sollen eine kräftige Statur und dunkle Bärte haben. Ferner nutzten sie einen weißen Kastenwagen ohne Aufdruck.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei erneut vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. (820183)

Diebstahl von Werkzeugen

In dem Zeitraum vom vergangenen Freitag bis gestern Vormittag gelangten unbekannte Täter in die Werkstatt eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Butjadinger Straße in Rastede. Dort entwendeten sie Werkzeuge. Der Wert des Diebesguts wird auf einen Betrag in vierstelliger Höhe geschätzt. Die Täter konnten unerkannt flüchten. (836198)

