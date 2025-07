Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Westerstede: Nach Einbruch beim Kinderschutzbund Westerstede +++ Beide gestohlenen Fahrzeuge dank Hinweisen aus der Bevölkerung aufgefunden

Oldenburg (ots)

Wie die Polizei Westerstede bereits am Montag, 14.07.2025, berichtete, kam es am zurückliegenden Wochenende zu einem Einbruch beim Kinderschutzbund Westerstede. Dabei schlugen unbekannte Täter*innen mit einem Pflasterstein ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses ein, gelangten so in das Innere und entwendeten jeweils die Schlüssel von zwei Fahrzeugen. Anschließend fuhren sie mit den Pkws vom Gelände. Bei den Autos handelte es sich um einen Renault Trafic sowie einen Dacia Jogger. Beide tragen die Aufschrift "Kinderschutzbund Ammerland".

Nach mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung konnte der Renault Trafic bereits am gestrigen Tage in der Graf-Anton-Günther-Straße in Rastede festgestellt und beschlagnahmt werden.

Nun wurde auch das zweite Fahrzeug, der Dacia Jogger, nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in Oldenburg, im Stadtteil Bümmerstede, im dortigen Spätenweg aufgefunden.

Beide Fahrzeuge werden nunmehr kriminaltechnisch untersucht.

"Unser besonderer Dank gilt der aufmerksamen Bevölkerung in der Stadt Oldenburg und den umliegenden Landkreisen. Es ist höchst erfreulich, dass die gestohlenen Fahrzeuge so schnell aufgefunden werden konnten - insbesondere im Fall des Kinderschutzbundes, der sich tagtäglich für Kinder, Jugendliche und Familien einsetzt, ihre Rechte stärkt und für uns alle einen bedeutenden gesellschaftlichen Beitrag leistet", so John Duden, Leiter des Polizeikommissariats Westerstede.

Die Polizei Westerstede bittet weiterhin um Hinweise zu möglichen Auffälligkeiten oder verdächtigen Beobachtungen im Bereich des Spätenwegs in Oldenburg sowie der Graf-Anton-Günther-Straße in Rastede.

Der relevante Zeitraum erstreckt sich von Montag, dem 14.07.2025, bis zum Abend des 16.07.2025.

Bürgerinnen und Bürger, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04488/833-0 beim Polizeikommissariat Westerstede zu melden.

(834127)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell