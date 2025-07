Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Falsche Polizeibeamte erbeuten Geld und Schmuck in Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Nachdem die Polizei Oldenburg am Dienstag über ihren WhatsApp- und Instagram-Kanal vor vermehrten sogenannten Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte gewarnt hatte, wurde nun ein Fall bekannt, in dem die Täter Erfolg hatten.

Gestern Nachmittag erhielt eine Frau in Bad Zwischenahn einen Anruf eines vermeintlichen Polizisten, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihre Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Um eine angebliche Inhaftierung zu verhindern, wurde die Zahlung einer hohen Geldsumme gefordert - alternativ würden auch Wertgegenstände akzeptiert. Verunsichert und unter dem Druck des Gesprächs übergab die Frau Bargeld und Schmuck an einen Abholer.

Der männliche Abholer wird als etwa 185 cm groß beschrieben mit einer schlanken Statur und westeuropäischem Phänotyp. Er trug ein weißes T-Shirt, eine lange Hose und eine rote Kopfbedeckung (Schirmmütze).

Die Abholung erfolgte in der Straße Auf dem Hohen Ufer. Der Mann soll sich nach der Abholung fußläufig in Richtung Peterstraße fortbewegt haben, möglicherweise zu einem dort geparkten Fahrzeug.

Die Polizei warnt erneut dringend vor dieser Betrugsmasche! Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre finanziellen Verhältnisse und übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen. Falls Sie einen verdächtigen Anruf erhalten, legen Sie auf und informieren Sie umgehend die Polizei unter der 110.

Zeugen, die in dem genannten Fall verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403 - 927 115 zu melden. (847034)

