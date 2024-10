Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Tag des Einbruchsschutzes - Präventionsaktion am 26.10.2024 auf dem Wochenmarkt in Mannheim-Lindenhof

Mannheim (ots)

In den Herbst- und Wintermonaten, in denen die Tage kürzer werden, steigt die Gefahr von Wohnungseinbrüchen. Deshalb ist es besonders wichtig, rechtzeitig vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen und sich über aktuelle Schutzmöglichkeiten zu informieren. Um die Bevölkerung nicht nur zu informieren, sondern auch zu sensibilisieren, führt das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim in den kommenden Wochen viele Informationsstände durch. Anlässlich des bundesweiten "Tag des Einbruchsschutzes" wird am Samstag, den 26. Oktober 2024, ein großer Informationsstand auf dem Wochenmarkt am Meeräckerplatz in Mannheim-Lindenhof angeboten.

Im Zeitraum von 10 Uhr bis 14 Uhr stehen Mitarbeitende der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und der Polizeireviere zur Verfügung, um umfassend über das Thema Einbruchschutz zu informieren. Die Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich individuell beraten zu lassen, Fragen zu stellen und deliktsspezifische Beratungsbroschüren mitzunehmen. Die bereitgestellten Informationsmaterialien bieten wertvolle Tipps, wie man zum Beispiel das eigene Zuhause effektiv gegen Einbrüche sichern kann.

Neben dem Infostand auf dem Wochenmarkt in Mannheim-Lindenhof gibt es in den kommenden Wochen weitere Informations- und Beratungsstände, bei denen Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit haben, sich kostenlos zu informieren.

Eine Übersicht der weiteren Termine finden Sie auf der Website des Polizeipräsidiums Mannheim: https://ppmannheim.polizei-bw.de/

