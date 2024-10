Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Straßenbahn und PKW

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag fuhr ein 33-jähriger Straßenbahnfahrer in den Kreuzungsbereich Neckarstraße/Bergstraße und missachtete, ersten Ermittlungen zur Folge, das Halte-Signal. Er kollidierte gegen 16 Uhr mit dem Mercedes-Benz eines 89-Jährigen, der die Neckarstraße entlangfuhr und den Bahnübergang bei grüner Ampel querte um in die Bahnhofstraße zu gelangen. Der Rettungsdienst untersuchte die Fahrzeugführer, diese blieben glücklicherweise unverletzt. Auch in der Straßenbahn konnten keine verletzten Personen festgestellt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt etwa 10.000 Euro. Der Mercedes-Benz war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell