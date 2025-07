Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruchsgeschehen in Oldenburg

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis heute Morgen, ca. 07:30 Uhr, warfen unbekannte Täter in der Ekernstraße in Oldenburg mit einem Stein die Fensterscheiben eines Gebäudes ein und gelangten in das Gebäudeinnere. Dort entwendeten sie einen ca. 50 x 40 cm großen Tresor, in dem Bargeld in dreistelliger Höhe aufbewahrt war. Ferner sind diverse Schlüssel entwendet worden. Ob darüber hinaus weiteres Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. (853162)

Gestern Abend wurde der Polizei gemeldet, dass der Kellerraum eines Mehrparteienhauses in der Stettiner Straße in Oldenburg in dem Zeitraum von Montag bis gestern aufgebrochen worden sei. Angaben zum Diebesgut sind bislang nicht bekannt. (852188)

Wer sachdienliche Angaben zu den genannten Fällen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0441-790 4115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell