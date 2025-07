Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Oldenburg (ots)

Am 20.07.2025 wurde eine Radfahrerin in Ohmstede an einer Kreuzung von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Der beteiligte Autofahrer stellte noch das Fahrrad zur Seite, fuhr aber anschließend weiter.

Am Samstagabend kurz vor 22 Uhr befuhr eine 21-jährige Oldenburgerin mit ihrem Fahrrad den Hochheider Weg in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Hochheider Weg, Rennplatzstraße und Rigaer Weg wurde sie von einem in den Rigaer Weg abbiegenden schwarzen Kleinwagen mit Oldenburger Kennzeichen angefahren und stürzte. Folgend stieg der Autofahrer aus, stellte aber lediglich das Fahrrad zur Seite.

Die 21-jährige Radfahrerin musste sich in einem Krankenhaus mit leichten Beinverletzungen behandeln lassen.

Der Fahrer des Autos wird mit einem Alter von etwa 30-40 Jahren und einer Größe von 165-170 cm beschrieben. Sein Erscheinungsbild sei südländisch gewesen und er habe eine etwas dicklichere Statur gehabt. Er habe zudem dunkle Oberbekleidung und eine schwarze Brille getragen.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht aufgenommen und hofft auf Zeugen, die Angaben zu dem Pkw oder Fahrer machen können. Diese mögen sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441-790-4115 melden. (+859908)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell