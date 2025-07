Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Bei Friseur eingebrochen

Giessen (ots) - Bad Vilbel: In Einfamilienhaus eingedrungen Am Montag (21.07.2025) drangen Einbrecher zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Lortzingring in Dortelweil ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. ...

