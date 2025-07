Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAU: + In Einfamilienhaus eingedrungen + Einbruch in Getränkemarkt + Polizisten gebissen +

Giessen (ots)

Bad Vilbel: In Einfamilienhaus eingedrungen

Am Montag (21.07.2025) drangen Einbrecher zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Lortzingring in Dortelweil ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die am Montag in Dortelweil verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten unter Tel.: 06031 6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg Kontakt aufzunehmen.

Rosbach: Einbruch in Getränkemarkt

Über ein Fenster verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Getränkemarkt in der Raiffeisenstraße in Ober-Rosbach. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Samstag (19.07.2025), 20:15 Uhr bis Montag (21.07.2025), 07:10 Uhr. Die Unbekannten erbeuteten Bargeld und Zigaretten. Zeugenhinweise nimmt die Friedberger Kripo telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Friedberg: Polizisten gebissen

Gegen 09:45 Uhr verständigten am Montag (21.07.2025) Mitarbeiter eines Geschäfts auf der Friedberger Kaiserstraße die Polizei, da ein Mann im Laden randalierte und Gegenstände aus der Auslage durch den Verkaufsraum warf. Beim Eintreffen der Streife hatte der Mann bereits das Geschäft verlassen und war auf dem Weg in einen benachbarten Laden. Die Polizisten sprachen den Mann an und nahmen ihn vorläufig fest. Gegen die Festnahme sperrte er sich und biss einem Beamten ins Bein, der daraufhin stürzte. Der 37-jährige Friedberger wurde zur Friedberger Polizeistation gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, zu denen unter anderem eine Blutentnahme gehörte, stellten die Beamten den Mann einem Arzt in einer psychiatrischen Klinik vor. Dort wurde er stationär aufgenommen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

