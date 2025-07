Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Zeugensuche nach gewalttätigem Angriff + Schirm beschädigt + Haus und Schild angefahren + Einbrecher in Schule

Giessen (ots)

Marburg: Zeugensuche nach gewalttätigem Angriff

Offenbar völlig unvermittelt schlug ein Mann am Freitag, 18. Juli, einen 47-jährigen Marburger nieder und trat ihn wohl sogar noch, als er auf dem Boden lag. Der Angriff ereignete sich gegen 15.40 Uhr, als der Marburger sich gerade auf dem Fußweg zwischen den Straßen Am Richtsberg und Sudetenstraße befand. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ließ der Mann nur durch das Eingreifen einer Zeugin von seinem Opfer ab und flüchtete mit mehreren Personen, die während des Angriffs in der Nähe standen. Eine hinzugerufene RTW-Besatzung übernahm die medizinische Erstversorgung des Marburgers und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus. Die Polizei fahndete nach dem Angreifer, konnte ihn aber nicht mehr antreffen. Durch polizeiliche Maßnahmen konnte aber die Identität des Beschuldigten zeitnah geklärt werden, die Ermittlungen zu dem 18-jährigen Marburger dauern an. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat den Angriff noch gesehen? Wer kann sich an eine Personengruppe erinnern, die sich gegen 15.40 Uhr in Tatortnähe aufgehalten hat? Wer hat etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet, das für die Ermittlungen hilfreich sein könnte? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Schirm beschädigt

Ein etwa 3.000 Euro hoher Schaden entstand an einem Gastronomieschirm am Gerhard-Jahn-Platz. Der Besitzer stellte die Risse im Stoff am Freitag, 18. Juli, gegen 18.15 Uhr fest. Wie der Schaden entstand, ob beispielsweise durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Haus und Schild angefahren

Ein unbekannter Verursacher, eventuell der Fahrer eines LKW, beschädigte ein Verkehrsschild und den Erker eines Hauses in der Untergasse. Wahrscheinlich befuhr der Verursacher die Untergasse in Richtung Weidenhäuser Brücke und verursachte beim Linksabbiegen an der Einmündung Untergasse/ Lahntor den über 3.000 Euro hohen Schaden, den Zeugen am Donnerstag, 17. Juli, gegen 6.30 Uhr feststellten. Bislang ist nicht bekannt, wann der Unfall passierte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Einbrecher in Schule

Mehrere Laptops ergatterte ein Dieb, der am zurückliegenden Wochenende in die Schule in der Schützenstraße einbrach. Zwischen Freitag, 18. Juli, 14.30 Uhr, und Montag, 14.15 Uhr, öffnete er gewaltsam die Türen verschiedener Räume und durchsuchte die Zimmer und Schränke. Mit dem Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro machte er sich aus dem Staub. Der entstandene Schaden dürfte im drei- bis vierstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell