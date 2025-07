Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Lollar: Fahrradcodieraktion

Giessen

Die Schutzfrau vor Ort für Lollar, Monika Baumgart, bietet in Salzböden eine Codieraktion für Fahrräder an. Sie ist im Rahmen der Veranstaltung 1250 Jahre Salzböden am 24.8.2025 zwischen 13 Uhr und 18 Uhr am Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses (Bachstraße) anzutreffen.

Eine vorherige Anmeldung zur Codierung ist nicht erforderlich. Interessierte werden gebeten, einen Eigentumsnachweis und Ausweisdokument mitzubringen, bei E-Bikes zusätzlich (falls möglich/vorhanden) den Schlüssel zur Entnahme des Akkus. Eine Codierung von Rädern mit Carbonrahmen ist nicht möglich.

Monika Baumgart steht für Rückfragen und Gespräche vor Ort zur Verfügung und freut sich auf Ihr Interesse.

