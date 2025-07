Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Einbruchsversuch in Tankstelle + Hakenkreuze geschmiert + Cupra-Fahrerin mit 173 km/h geblitzt

Giessen (ots)

Gießen: Einbruchsversuch in Tankstelle - Zeugen gesucht

In die BFT-Tankstelle in der Frankfurter Straße versuchte ein Unbekannter gestern einzubrechen. Gegen 3.25 Uhr schlug er mit einem Feuerlöscher gegen die Glaseingangstür der Tankstelle. Die Tür wurde erheblich beschädigt, es gelang dem Einbrecher jedoch nicht, sie zu öffnen. Er ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges mitbekommen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Biebertal: Hakenkreuze geschmiert

Mehrere großflächige Hakenkreuze und Schriftzüge schmierte ein Unbekannter auf eine Ballwand des Bieberer Tennisheims in der Dünsbergstraße. Die Schmierereien wurden am Freitag (18.7.) bemerkt, wann sie aufgebracht wurden, ist unklar.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen/B457: Cupra-Fahrerin mit 173 km/h geblitzt

600 Euro Bußgeld, zwei Monate Fahrverbot und drei Punkte erwarten eine Frau, die mit ihrem Cupra mit 176 km/h geblitzt wurde. Bei der Geschwindigkeitsüberwachung des Regionalen Verkehrsdienstes auf der Bundesstraße 457 am 16.7. nahe des Europaviertels wurde die Geschwindigkeit von insgesamt 2.157 Fahrzeugen überprüft. Dort erlaubt ist Tempo 100. In der Summe fuhren innerhalb von fünf Stunden 46 Fahrzeuge zu schnell. Neben der genannten "Spitzenreiterin" stellten die Beamten noch einen Audifahrer fest, der mit 158 km/h durch die Messstelle raste. Er wird einen Monat auf seinen Führerschein verzichten müssen, dazu kommen zwei Punkte und 480 Euro Bußgeld. Der Fahrer eines BMWs fuhr mit 152 km/h ebenfalls viel zu schnell, hier sind die Folgen 320 Euro Bußgeld, einen Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell