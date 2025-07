Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Diebe an Automaten + Mit Wechseltrick gescheitert + Fahrrad gestohlen

Giessen (ots)

Wetter: Diebe an Automaten

In der Bahnhofstraße machten Unbekannte sich an zwei Automaten zu schaffen. Mit Steinen schlugen sie zwischen Donnerstag, 17. Juli, 18.30 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, gegen den Snackautomaten und verursachten dadurch einen etwa 200 Euro hohen Schaden. Außerdem schlugen sie mit den Steinen gegen einen danebenstehenden "Secret Pack"-Automaten, wodurch ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden entstand, zudem fehlen noch drei "Secret Packs" im Wert von je zehn Euro. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Wehrda: Mit Wechseltrick gescheitert

Ein Unbekannter sprach am Freitag, 18. Juli, auf einem Parkplatz in der Straße Am Bahndamm einen Mann in gebrochenem Deutsch an und bat ihn, ein 2-Euro-Stück in kleineres Münzgeld zu wechseln. Als der hilfsbereite Marburger daraufhin gegen 14.10 Uhr seine Geldbörse in die Hand nahm, versuchte der Unbekannte selber, darin das passende Wechselgeld zu suchen. Dies unterband der 74-jährige Marburger und gab dem Mann das Wechselgeld. Als der Unbekannte in Richtung des Tegut-Marktes wegging, bemerkte der Senior, dass ihm 120 Euro fehlten. Er holte den Unbekannten ein und sah dabei die drei fehlenden Scheine in der Hand des Mannes. Der Marburger riss es ihm aus der Hand, woraufhin der Unbekannte in einen silberfarbenen, alten Mercedes mit unbekanntem, ausländischem Kennzeichen stieg und in Richtung Obi flüchtete. Der Dieb wird als 40 bis 50 Jahre alt und etwa 170cm groß beschrieben. Er hat eine dicke Statur und ein "südländisches" Erscheinungsbild. Er hat einen graumelierten Haarkranz, eine Glatze und einen graumelierten Oberlippenbart. Er trug ein kariertes Hemd und eine beige Bundfaltenhose. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder nähere Angaben zu dem beschriebenen Mann oder Fahrzeug machen können (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Fahrrad gestohlen

Vor dem Schwimmbad in der Sommerbadstraße entwendeten Diebe ein schwarzes Cube Mountainbike im Wert von über 2.000 Euro. Das angeschlossene Fahrrad kam am Sonntag, 20. Juli, zwischen 16 Uhr und 18.55 Uhr abhanden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell