Mittelhessen: WETTERAU: + Zwei Einbrüche zur Tageszeit + Geschäftseinbruch + Lack zerkratzt +

Butzbach: Zwei Einbrüche zur Tageszeit

Zu zwei Wohnungseinbrüchen kam es im Laufe des Donnerstags (17.07.2025) in Butzbach. Zwischen 08:00 Uhr und 15:15 Uhr öffneten Einbrecher auf einem Aussiedlerhof in Nieder-Weisel in der Verlängerung der Straße "An der Comturkirche" ein gekipptes Fenster zu einer Kellerwohnung. Durch dieses Fenster stiegen sie in die Wohnung ein und stahlen einen Tresor. In der Abt-Möhler-Straße drangen Unbekannte in der Zeit von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Hier ließen sie unter anderem Bargeld und Schmuck mitgehen. In beiden Fällen bittet die Kriminalpolizei Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Niddatal: Geschäftseinbruch

In der Zeit zwischen Mittwoch (16.07.2025), 18:00 Uhr und Donnerstag (17.07.2025), 13:00 Uhr drangen Unbekannte in einen Schreibwarenladen in der Hügelstraße in Ilbenstadt ein. Sie durchsuchten einen Teil des Ladens, blieben nach derzeitigem Stand aber ohne Beute. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Butzbach: Lack zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte auf dem Kundenparkplatz der Sparkasse in der Bismarckstraße den Lack eines schwarzen Peugeot 508. Das Fahrzeug parkte dort am Dienstag (15.07.2025) zwischen 17:00 Uhr und 21:00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Butzbach (Tel.: 06033 70430).

