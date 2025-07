Mittelhessen: LAHN-DILL: + Zu schwer, nicht gesichert und keine Fahrerlaubnis + Mit Mitsubishi überschlagen +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Dillenburg: Zu schwer, nicht gesichert und keine Fahrerlaubnis Der ungewöhnliche Beton-Transport eines 22-Jährigen rief am Montag dieser Woche den regionalen Verkehrsdienst Lahn-Dill auf den Plan. Mitarbeitenden des Ordnungsamtes der Stadt Dillenburg fiel das von dem jungen Mann gesteuerte Fahrzeuggespann im Bereich der Jahnkreuzung der Bundesstraße 277 auf, da von der Ladefläche des Anhängers flüssiger Beton auf die Fahrbahn schwappte. Die Ordnungshüter stoppten den Wagen und riefen den Verkehrsdienst Lahn-Dill für eine verkehrsrechtliche Bewertung zu Hilfe. Die Verkehrsexperten stellten fest, dass neben dem völlig überladenen Anhänger Pflastersteine und eine Rüttelplatte auf der Ladefläche des Pritschenwagens nicht gesichert worden waren. Zudem ist 22-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Gespann. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt - der Beton musste umgeladen und die Ladung auf der Pritsche ordnungsgemäß gesichert werden. Auf den Fahrer kommen nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen mangelnder Ladungssicherung und Überladung zu.

Driedorf: Mit Mitsubishi überschlagen

Mit leichten Verletzungen überstand ein 29-Jähriger heute in den frühen Morgenstunden einen Überschlag mit seinem Mitsubishi. Der in der Gemeinde Greifenstein lebende Mann war gegen 00.45 Uhr vom Potsdamer Platz kommend in Richtung Driedorf unterwegs. Dort kam er mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, fuhr mehrere Meter über eine Weise und überschlug sich. Der Mitsubishi landete auf dem Dach. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung des leichtverletzten Greifensteiners, anschließend ging es zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,2 Promille. Im Fahrzeug entdeckten die den Unfall aufnehmenden Kollegen eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Da der Verdacht bestand, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand, führte ein Arzt im Krankenhaus eine Blutentnahme durch. Zudem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher. Ein Abschleppunternehmen barg den Mitsubishi von der Wiese. Die Höhe des Totalschadens schätzt die Polizei auf rund 3.500 Euro. Auf den Drogenfahrer kommen nun Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell