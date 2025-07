Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Betrunkene legt sich in Kneipe schlafen + In Straßenmeisterei eingestiegen + Einbruch in Lagerhalle

Giessen (ots)

Ehringshausen: Betrunkene legt sich in Kneipe schlafen

Eine 32-Jährige hat gestern in Katzenfurt einen Polizeieinsatz in einer Kneipe ausgelöst. Die Frau ging gegen 23.15 Uhr, augenscheinlich bereits stark alkoholisiert, in eine Kneipe. Dort angekommen legte sie sich auf eine Bank. Schließlich forderte der Wirt die 32-Jährige auf, zu gehen. Darauf reagierte die Frau mit Beleidigungen. Die Polizei wurde verständigt, eine Streife sprach die Frau an. Sie sollte zur Überprüfung ihres Zustands in einem ebenfalls verständigten Rettungswagen untersucht werden. Dabei begann die Frau sich zu wehren, schlug und trat nach den eingesetzten Polizeibeamten. Einen Ordnungshüter biss sie in die Hand. Es wurde niemand verletzt, der Beamte trug beim Biss Handschuhe. Letztlich musste die Kneipenbesucherin ihren Rausch in einer Gewahrsamszelle der Polizei ausschlafen. Die Einsatzkräfte leiteten zudem ein Strafverfahren gegen sie ein.

Dillenburg: In Straßenmeisterei eingestiegen

Zwischen gestern, 15.30 Uhr und heute früh, 7 Uhr, drangen Unbekannte in eine Halle der Straßenmeisterei in der Alte Rheinstraße ein. Dort klauten sie diverse Werkzeuge. Die Polizei vermutet, dass diese im rückwärtigen Bereich über einen Zaun (an der dort parallel verlaufenden Kreisstraße 39) gehoben und mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden.

Die Ermittler suchen Zeugen, Hinweise nimmt die Dillenburger Polizei unter der Telefonnummer 02771/9070 entgegen.

Leun: Einbruch in Lagerhalle

Eine Lagerhalle in Bissenberg war das Ziel eines Einbrechers. Der Unbekannte schlug derzeitigen Erkenntnissen zufolge zwischen gestern, 18 Uhr und heute Morgen, 7.30 Uhr mit einer Eisenstange ein Fenster der Halle im Bereich "Hof Hüttenfeld" ein. Der Kriminelle erbeutete Bargeld aus einer Kasse und entkam unbemerkt. Er hinterließ einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Ermittler suchen Zeugen, Hinweise nimmt die Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer 06441/9180 entgegen.

