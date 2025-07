Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAU: + Diebe ergaunern 1.000 EUR mit Geldwechseltrick + Versuchter Einbruch in Bürgerhaus +

Giessen (ots)

Bad Nauheim: Diebe ergaunern 1.000 EUR mit Geldwechseltrick

Gegen 17:15 Uhr betraten am Mittwoch (16.07.2025) zwei Männer ein Geschäft in der Bad Nauheimer Hauptstraße. Sie nahmen eine Limonade aus dem Kühlschrank und bezahlten diese. Danach fragten beide den Mitarbeiter an der Kasse nach Geldscheinen mit einer bestimmten Seriennummer. Während einer der beiden Männer den Mitarbeiter durch ein Gespräch ablenkte, suchte der andere angeblich in einem Stapel Geldscheinen, nach Scheinen mit der passenden Nummer. Hierbei steckte er unbemerkt 1.000 EUR ein. Anschließend verließen die beiden Täter das Geschäft in Richtung Karlstraße. Beschrieben wird der ältere der beiden Männer als circa 60 Jahre alt, mit grauem bis weißem Haar, schwarzer Schiebermütze, grauem Vollbart und dunklerem Teint. Er trug eine Brille, ein beigefarbenes Hemd, eine graue Weste und dunkle Hosen. Der jüngere Täter wird auf 25 - 30 Jahre alt geschätzt, hatte schwarze Haare, eine etwas kräftigere Statur und dunkleren Teint. Bekleidet war er mit einem grauen Poloshirt und einer dunklen Hose. Er führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Zeugen, denen die beschriebenen Männer aufgefallen sind oder die Hinweise auf deren Identität geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Versuchter Einbruch in Bürgerhaus

Unbekannte versuchten in der Zeit von Dienstag (15.07.2025), 14:20 Uhr bis Mittwoch (16.07.2025), 10:40 Uhr ins Ossenheimer Bürgerhaus einzudringen. Hierbei beschädigten sie eine Tür. Den Tätern gelang es jedoch nicht, das Gebäude zu betreten. Nach bisherigem Kenntnisstand blieben sie ohne Beute. Zeugenhinweise nimmt die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

