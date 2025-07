Mittelhessen: Meldungen für Stadt und Landkreis Gießen: Seat geklaut + Radfahrer fährt nach Unfall davon

Giessen (ots) - Dillenburg: Unfallflucht am Wilhelmsplatz - Am gestrigen Dienstag (15.07.2025) beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen am "Wilhelmsplatz" geparkten Benz. Der Besitzer hatte seine graue E-Klasse gegen 14.00 Uhr in Höhe einer Apotheke am Fahrbahnrand geparkt. Gegen 21.15 Uhr kehrte er zu seinem Fahrzeug zurück und stellte einen rund 1.000 Euro teuren Schaden an der vorderen linken Seite seines ...

