Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

MARBURG-BIEDENKOPF: + 16-Jährige verunglückt mit Krad

Polizei sucht Zeugen

Giessen (ots)

Marburg-Wehrda: 16-Jährige verunglückt mit Krad / Polizei sucht Zeugen Nach einem Sturz auf einem Parkplatz am Messegelände in der Afföllerstraße trug eine 16-jährige Kradfahrerin am frühen Dienstagmorgen (15.07.2025) schwerste Verletzungen davon. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachteten. Nach ersten Ermittlungen traf sich die Jugendliche am frühen Morgen im Bereich eines Schnellrestaurants mit einem Bekannten, dem Besitzer des Krades. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die in Marburg lebende 16-Jährige - die nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist - dort mit dem Krad im Bereich des Messeparkplatzes und des Schnellrestaurants herumfuhr. Gegen 03.10 Uhr verlor sie in Höhe des Schnellrestaurants die Kontrolle über das Fahrzeug, prallte gegen einen geparkten PKW und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung ihrer schweren Kopfverletzungen - die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Marburgerin keinen Helm trug. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft stellten Polizisten das Krad des 23-jährigen Mannes aus dem Schwalm-Eder-Kreis sicher. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu. Ein Sachverständiger wurde außerdem damit beauftragt, die genauen Umstände des Unfalls zu untersuchen. Die Ermittler der Marburger Polizei suchen Zeugen und fragen:

- Wer hat die Jugendliche und den Kradbesitzer am frühen Dienstagmorgen, gegen 03.00 Uhr, im Bereich des Messeparkplatzes und des Schnellrestaurants beobachtet oder ist Zeuge des Unfalls geworden?

Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Guido Rehr, Pressesprecher

