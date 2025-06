Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos - PM 1

Schwetzingen (ots)

Am heutigen Dienstag, gegen 10:31 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Südtangente auf Höhe eines Einkaufsmarktes in Schwetzingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es hierbei zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem ein Peugeot und einem Toyota. Die Airbags der beiden Fahrzeuge wurden ausgelöst. Ob Personen hierbei zu Schaden gekommen sind, ist derzeit unklar. Aktuell befinden sich Rettungswägen und ein Notarzt an der Unfallstelle. Der Kreisverkehr auf der Südtangente in Richtung Unterführung ist derzeit gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell