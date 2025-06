Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Walldorf (ots)

Am Montagmittag gegen 12:50 Uhr befuhr ein 35-jähriger Autofahrer die Schwetzingerstraße in Richtung Schwimmbad. Beim Abbiegen prallte ein bislang unbekannter Radfahrer frontal gegen seinen Hyundai. Nachdem sich der 35-Jährige nach dem Wohlergehen des Radfahrers erkundigt hatte, fuhr jener einfach weg und ließ den Hyundaifahrer an der Unfallstelle stehen. Durch den Unfall selbst entstand am Auto ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen Unfallflucht gegen den bislang unbekannten Radfahrer. Eine Beschreibung des Radfahrers liegt bislang nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Radfahrer oder dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Wiesloch Tel.: 06222/ 5709-0, zu melden.

