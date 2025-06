POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Streit um Parkplatz eskaliert

Lobbach (ots) - Am Montag zwischen 09:30 Uhr und 13:30 Uhr rief eine weibliche Person bei einer Seniorin an und gab sich als Polizeibeamtin vom Raubdezernat aus. Die Betrügerin behauptete an, dass es in der Nähe einen Einbruch durch eine Bande gab und man den Namen der Seniorin aufgefunden hatte. Zum Zeitpunkt des ...

mehr