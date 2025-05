POL-FR: Teningen: Fahrzeug verliert Ladung - Unfallflucht

Freiburg (ots) - Am Montag, 26.05.2025, soll es nachmittags in Dogern zu einem Diebstahl von Schmuck im Wert von über 20.000 EURO gekommen sein. Die unbekannte Täterschaft gelangte vermutlich über die offenstehende Terrassentür in den Wohnbereich, während die Bewohner im Garten tätig waren. Die Täterschaft ging scheinbar gezielt in das Schlafzimmer und entwendete nur hochwertigen Goldschmuck. Am Montagnachmittag ...

mehr