POL-FR: Dogern: Diebstahl von Schmuck aus Wohnung

Freiburg (ots)

Am Montag, 26.05.2025, soll es nachmittags in Dogern zu einem Diebstahl von Schmuck im Wert von über 20.000 EURO gekommen sein. Die unbekannte Täterschaft gelangte vermutlich über die offenstehende Terrassentür in den Wohnbereich, während die Bewohner im Garten tätig waren. Die Täterschaft ging scheinbar gezielt in das Schlafzimmer und entwendete nur hochwertigen Goldschmuck. Am Montagnachmittag sollen im Wohngebiet zwei ortsfremde Personen nach Arbeit gesucht haben. Es soll sich dabei um eine blonde ca. 30 - jährige möglicherweise osteuropäischen Frau und einen ebenfalls 30-jährigen Mann gehandelt haben. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen (07751 8316 531) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die am Montagnachmittag die oben beschriebenen Personen gesehen haben oder Verdächtiges festgestellt haben. Ebenso werden Videoaufzeichnungen gesucht, die die möglichen Tatverdächtigen zeigen könnten.

