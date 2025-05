Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Auseinandersetzung mit Messer

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 28.5.2025, gegen 19:20 Uhr kam es in der Egertenstraße in Wehr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 29-Jährigen und einem 41-Jährigen. Ein zunächst verbaler Streit mündete in wechselseitige Beleidigungen und eskalierte zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In diesem Zusammenhang sollen Gegenstände geworfen und ein Messer eingesetzt worden sein. Unabhängige Zeugen der Auseinandersetzung gibt es bislang nicht. Der Polizeiposten Wehr (07762 8078 - 0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934 -0) Hinweise rund um die Uhr entgegen.

