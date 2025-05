POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Schaukasten beschädigt

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 28.5.2025, gegen 19:20 Uhr kam es in der Egertenstraße in Wehr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 29-Jährigen und einem 41-Jährigen. Ein zunächst verbaler Streit mündete in wechselseitige Beleidigungen und eskalierte zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In diesem Zusammenhang sollen Gegenstände geworfen und ein Messer eingesetzt worden sein. Unabhängige Zeugen der ...

