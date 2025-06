Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lobbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Falsche Polizeibeamte erlangen über 20.000 Euro

Lobbach (ots)

Am Montag zwischen 09:30 Uhr und 13:30 Uhr rief eine weibliche Person bei einer Seniorin an und gab sich als Polizeibeamtin vom Raubdezernat aus. Die Betrügerin behauptete an, dass es in der Nähe einen Einbruch durch eine Bande gab und man den Namen der Seniorin aufgefunden hatte. Zum Zeitpunkt des Betrugsversuches befand sich die 63-jährige Tochter bei der Seniorin. Um ihr Vermögen zu schützen, sollten beide Personen Bargeld und Bankkarten in einen Topf legen. Ein weiterer angeblicher Polizist navigierte Mutter und Tochter telefonisch an einen nahegelegenen Parkplatz, um dort das Geld zu deponieren. Insgesamt beläuft sich der entstandene Schaden auf 20.000 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen wegen Betruges.

Immer wieder geben sich Betrüger am Telefon oder an der Haustür als Polizeibeamte aus. Ihr Ziel: Sie sollen verunsichert werden und Geld oder Wertsachen übergeben. Wichtig zu wissen: - Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Schmuck oder Kontodaten von Ihnen - weder am Telefon noch persönlich. - Lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung, den Sie nicht selbst kennen oder identifizieren können. - Beenden Sie verdächtige Gespräche sofort - legen Sie auf und rufen Sie im Zweifel selbst die 110 an. - Sprechen Sie mit Freunden, Familie oder Nachbarn, wenn Sie unsicher sind. Bleiben Sie wachsam - schützen Sie sich und andere vor Betrug!

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell