Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte legen Bakenfuß auf Straßenbahngleise - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter legten am Montagabend an der Haltestelle "Platz der Freundschaft" einen Bakenfuß auf die Gleise der Straßenbahn. Gegen 22:05 Uhr fuhr die Straßenbahn der Linie 5 in Richtung Mannheim-Käfertal entlang. Auf Höhe der Haltestelle in der Laudenbacher Straße übersah die Straßenbahnfahrerin das Hindernis auf den Gleisen und kollidierte mit diesem. Der Bakenfuß verkeilte sich unter der Straßenbahn und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Die Fahrerin leitete umgehend einen Bremsvorgang ein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der verkeilte Bakenfuß wurde durch einen Verkehrsmeister der RNV beseitigt. Der entstandene Sachschaden an der Straßenbahn kann bislang noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten, sich unter der Tel.: 0621 / 71849-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell