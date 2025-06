Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Passantinnen retten Kleinkind aus Auto - Polizei sucht Zeugin

Heidelberg (ots)

Am späten Samstagnachmittag war eine 24-Jährige auf der Straße "Neckarhamm" in Heidelberg-Wieblingen unterwegs. Gegen 18:25 Uhr fiel ihr ein schwarzer Mini Cooper auf, der an der Ecke zur Klappergasse in der prallen Sonne geparkt stand, da auf der Rückbank ein Kleinkind saß. Trotz der hohen Temperaturen von über 30 Grad waren alle Fenster des Autos geschlossen und von etwaigen Eltern war weit und breit nichts zu sehen. Lediglich das Dachfenster des Fahrzeugs war geöffnet. Allerdings war das Gitter eines Sonnenschutzes vorgeschoben, so dass die Hitze nur schlecht aus dem Fahrzeuginneren abziehen konnte. Da das Kleinkind einen benommenen Eindruck machte und auch nach einigen Minuten keine verantwortliche Person vor Ort kam, handelte die 24-Jährige. Sie sprach eine Passantin an und gemeinsam gelang es ihnen, das Sonnenschutzgitter zu entfernen und das Kind aus dem überhitzten Fahrzeug zu befreien. Sie brachten es in den Schatten und gaben ihm zu trinken. Gegen 18:46 Uhr näherte sich die Mutter des fast 2-jährigen Kindes ohne Hast dem Auto. Gegenüber der Polizei zeigte die Frau nur wenig Einsicht bezüglich der Gefährlichkeit der Situation. Sie gelangt daher wegen des Verdachts der Verletzung der Fürsorgepflicht zur Anzeige. Das Kind wurde von einer Notärztin medizinisch Begutachtung. Glücklicherweise ging es dem kleinen Mädchen kurze Zeit später wieder gut.

Die Passantin, welche bei der Rettung des Kindes geholfen hatte, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221-3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

