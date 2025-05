POL-AC: Karlspreis 2025: Sperrungen und Sicherheitszonen im Aachener Innenstadtbereich

StädteRegion Aachen (ots) - In den vergangenen Tagen sind an mehreren Schulen in unserer Region Bombendrohungen eingegangen. Auch andere Polizeibehörden des Landes melden Fälle telefonischer oder schriftlicher Androhungen. Die Polizei Aachen prüft jeden einzelnen Fall und leitet entsprechende Maßnahmen ein, z.B. wie am vergangenen Dienstag (20.05.2025), als in ...

