Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Gefährliche Körperverletzung in der Linie 5 - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Samstag gegen 23 Uhr ereignete sich in der Straßenbahn der Linie 5 auf Höhe der Stadtbücherei eine Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen. Beim Aussteigen setzten sie ihre Auseinandersetzung an der Straßenbahnhaltestelle fort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug ein bislang unbekannter Mann einem 22-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf und versetzte einem 28-Jährigen einen Fausthieb ins Gesicht. Dadurch verletzte er die beiden, die zur Tatzeit deutlich unter Alkoholeinfluss standen, leicht. Der 22-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Geschädigten sollen zuvor den unbekannten Mann angegriffen haben. Die weiteren Tatumstände sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

- Nordafrikanischer Phänotyp - 1,70m groß - 25-26 Jahre alt - weißes Oberteil - blaue Jeans

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Täter oder der Tat machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.-Nr.: 06221/1857-0, zu melden.

