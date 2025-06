Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Straßenbahn kollidiert mit Pkw - eine Person verletzt

Mannheim (ots)

Am Montagabend, um 18:30 Uhr, ereignete sich in der Röntgenstraße auf Höhe des Friedhofs ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem BMW Cabrio. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 52-jährige Fahrerin eines BMWs die Röntgenstraße in Richtung Feudenheim und wollte über die Wendeschleife in Richtung Käfertaler Straße weiterfahren. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr der BMW los um die Schienen zu überqueren. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der 58-jährige Straßenbahnfahrer, in Richtung Feudenheim unterwegs, in den Kreuzungsbereich ein und es kam zur Kollision mit dem Pkw. Der BMW kam nach dem Zusammenstoß im Gleisbett zum Stehen. Die Fahrerin des Pkws erlitt leichte Verletzungen und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Fahrer und die Passagiere der Straßenbahn blieben unversehrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 17.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Bahnverkehr konnte gegen 20:30 Uhr wiederaufgenommen werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Mannheim.

