Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Versuchter Diebstahl

Lähden (ots)

In der Nacht zu Montag verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 1:34 Uhr Zugang zu einer Verkaufsbude an der Straße Am Teepohl in Lähden. Dort versuchten sie, eine fest montierte Geldkassette zu entwenden, was jedoch misslang. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell