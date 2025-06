Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Großer Aktionstag der Bundespolizei am 13. September 2025 am Flughafen München: "MIA SAN SICHERHEIT - Dein Weg zur Bundespolizei"

Ein Dokument

Flughafen München (ots)

"MIA SAN SICHERHEIT - Dein Weg zur Bundespolizei"

Am Samstag, den 13. September 2025, lädt die Bundespolizei interessierte Bewerberinnen und Bewerber zu einem großen Aktionstag an den Flughafen München ein. Unter dem Motto "MIA SAN SICHERHEIT - Dein Weg zur Bundespolizei" erhalten Besucherinnen und Besucher spannende Einblicke in den Berufsalltag der Bundespolizei.

Beruf zum Anfassen - Polizei hautnah erleben Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an junge Menschen, die sich für eine Karriere bei der Bundespolizei interessieren. Vor Ort präsentieren Einsatzkräfte ihre vielfältigen Aufgabenbereiche - von der Grenz- und Bahnpolizei bis hin zum Schutz kritischer Infrastruktur. Besucher können sich auf Vorführungen, Technik zum Anfassen und moderne Einsatzfahrzeuge freuen. Auch die Einstellungsberaterinnen und -berater der Bundespolizei stehen für persönliche Gespräche bereit und beantworten alle Fragen rund um Bewerbung, Ausbildung und Berufsbild.

Zielgerichtete Nachwuchsgewinnung für die Region Besonders angesprochen sind junge Menschen aus den Landkreisen München, Freising, Landshut, Pfaffenhofen a. d. Ilm, Dachau, Fürstenfeldbruck, Starnberg, Ebersberg und Erding. Geeignete Bewerberinnen und Bewerber, die den Auswahlprozess erfolgreich durchlaufen, erhalten eine regionale Einstellungszusage - das bedeutet: Nach abgeschlossener Ausbildung erfolgt der Einsatz im Bereich der Bundespolizeidirektion München. Das bietet Planungssicherheit und stärkt die Verwurzelung in der Region.

Wer kann teilnehmen? Der Aktionstag richtet sich an Personen, die:

zwischen 14 und 35 Jahre alt sind,

mindestens die Mittlere Reife anstreben (Schulabschluss 2026 oder früher),

körperlich fit und gesund sind,

und sollten in einem der oben genannten Landkreise wohnen.

Jetzt anmelden! Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich! Interessierte senden bitte eine kurze Nachricht an: aktionstag@bundespolizei.de

Bei Interesse einer medialen Begleitung melden Sie sich gerne unter: 089/97307-9021

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell