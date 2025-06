Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle/ Vier Einreisen enden am Wochenende im Gefängnis

Schwarzbach / Freilassing (ots)

Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende (30. Mai - 01. Juni) sechs mit Haftbefehlen gesuchte Personen festgenommen. Für fünf der Gesuchten endete die Reise mit dem Gang ins Gefängnis.

Am Freitagmittag kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen aus Österreich ankommenden Zug am Bahnhof Freilassing. Bei der Überprüfung eines 22-jährigen Slowaken stellten die Beamten fest, dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart den 22-Jährigen zur Festnahme ausgeschrieben hat. Noch knapp acht Monate hat er hinter Gittern zu verbüßen. Anschließend erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Auch für einen 59-jährigen Angolaner endete die Reise mit dem Zug am Freitagabend am Bahnhof in Freilassing. Beim Abgleich seiner Personalien stellten die Einsatzkräfte fest, dass nach dem 59-Jährigen durch die Staatsanwaltschaft Traunstein wegen Beleidigung gefahndet wurde. Die verhängte Geldstrafe in Höhe von insgesamt 3.900 Euro konnte der Angolaner nicht begleichen. Auch er wurde durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt verbracht, wo er die nächsten 39 Tage absitzen muss.

An der Kontrollstelle Saalachbrücke in Freilassing wurde am Samstag der nächste Haftbefehl festgestellt. Die Staatsanwaltschaft Berlin suchte nach der 37-jährigen Deutschen aufgrund von Nötigung. Da die Frau die geforderte Geldstrafe in Höhe von 2.340 Euro nicht begleichen konnte, wurde sie in ein Frauengefängnis eingeliefert.

Ebenfalls in einer Justizvollzugsanstalt landete ein 24-jähriger Serbe, der am Sonntag über die Grenzkontrollstelle am Walserberg einreiste. In diesem Fall handelte es sich bei dem Fahndungstreffer um einen durch das Bundeskriminalamt ausgeschriebenen internationalen INTERPOL-Haftbefehl aufgrund fahrlässiger Tötung, zukünftiger Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Nach einer Vorführung beim Richter brachten die Einsatzkräfte der Bundespolizei den 24-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.

